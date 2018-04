Este partido nasceu de um racha. Sua ideologia se mascarou de social democrata à moda europeia, mas logo se revelou um partido, no sentido de quebrado, de personalidades, muitos caciues sem índios para comandar

Uma diretora da qual pouco se sabia, uma jovem atriz em valente papel em um elenco ausente de nomes conhecidos, uma passagem premiada pelo Festival de Sundance. Estavam prontas as credenciais para que Inverno da Alma representasse os filmes "indies" no Oscar 2011. O longa-metragem da diretora Debra Granik, que estreia nesta sexta-feira, 28, no País, amealhou quatro indicações no prêmio mais importante da indústria do cinema, inclusive na expandida categoria de melhor filme do ano (desde 2010, são 10 as produções indicadas).

A adolescente Ree (Jennifer Lawrence, indicada a melhor atriz) cuida de dois irmãos pequenos e uma mãe doente e passa por dificuldades financeiras (seu cavalo não come há quatro dias, por exemplo). Seu pai, que está desaparecido, tem problemas com a Justiça por trabalhar com produção de drogas. Ele vinculou o pagamento de sua fiança à casa onde moram e à madeira que possuem. Se ele não se apresentar, o que já está ruim, poderá ficar ainda pior. O filme acompanha a jornada de Ree em busca do pai e seus conturbados laços familiares.

É impossível não associar Inverno da Alma a Rio Congelado, outro filme que oscilava entre o drama e o thriller, também revelou uma atriz, Melissa Leo (mesmo que aos 48 anos), e possuía uma paisagem fria e pouco convidativa como cenário. No primeiro, a divisa do Estado de Nova York com o Canadá, aqui, o Estado sulista do Missouri.

Apesar de extrair boas atuações em praticamente todos os takes do filme, Granik parece implorar, a cada momento, por nossa compaixão pela protagonista. À angústia de Ree pelo que terá acontecido ao pai - que ela exime de qualquer culpa - e pelo temor de ver a ruína da família, soma-se um sofrimento físico como que para se certificar de que a personagem irá compadecer todo e qualquer espectador.

A despeito de uma indicação a melhor roteiro (que ela adaptou junto a Anne Rosellini do romance de Daniel Woodrell) Debra Granik sai-se melhor na direção. Algumas sequências, como a dolorida cena-chave do filme poderiam resvalar no grotesco. Entretanto, foram tão bem construídas, que tornam-se fortes momentos de seu conto de comiseração e dor.