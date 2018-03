'Estão um imitando o outro'

No início da carreira, vocês

passaram por uma audição para tocar em uma casa da capital. Como foi ter pessoas avaliando seu trabalho para tocar numa casa de shows?

Leo - Você ainda não está maduro suficiente na carreira, qualquer situação de aprovação importante a que você se submete te deixa nervoso ou com aquele frio na barriga. Com o tempo, as vivências fazem com que a gente relaxe e não se sinta pressionado. Na audição, sentimos um frio na barriga, não tínhamos tanta bagagem embora já com 10 anos de carreira. Mas sempre acreditamos muito no nosso trabalho e o público nos recebeu bem, isso faz com que você relaxe também.

Hoje, o sertanejo é o estilo mais tocado nas rádios da capital. E todos os dias dezenas de duplas chegam em São Paulo em busca do sucesso. Como vocês veem isso?

Leo - É bom surgirem novos talentos, mas quando isso acontece sem originalidade e sem personalidade fica muito repetitivo e acaba saturando. O momento que vivemos na música sertaneja requer esse cuidado. O fato de hoje ser um estilo forte em rádios e na mídia em geral não significa que é para sempre. Quando surge uma dupla ou um cantor realmente diferente, com talento, estilo próprio e personalidade musical, é bom pra todo mundo, mas nos dias de hoje está mais raro isso acontecer. É tudo muito igual, um imitando o outro e você não consegue distinguir quem é quem. Não vejo com bons olhos.

Qual o peso de São Paulo para o sucesso de um artista sertanejo? É importante que uma carreira comece aqui?

Victor - Não necessariamente, embora a visibilidade seja importante. Nossa carreira começou em Abre Campo, Minas Gerais. Mas enquanto crescíamos, fomos para Belo Horizonte e depois São Paulo. Tudo tem seu tempo e sua hora. A hora boa para se mostrar algo é quando se está pronto, maduro. Por isso acredito que o passo a passo seja muito importante. Seja por São Paulo ou não, estudar canto é importante para se ter técnica, apresentar-se em bares é importante para praticar a lida com o público e com o palco, e amar o que se faz, sem a busca frenética por fama ou outros valores vazios. Sucesso é estar bem consigo.

Hoje, o que uma dupla ou um cantor sertanejo tem que ter para fazer sucesso?

Victor - A palavra sertanejo precisa fazer sentido. Então, conhecer a essência disso é fundamental. Talento, muita gente tem. Como se usa é que faz a diferença. Então, além de essência, estudo e prática, tão importante quanto o que se faz num palco, é o que se faz fora dele. Atitudes baseadas em sua verdade, e não em vaidade, levam sempre à realização. Estar feliz em cada momento, seja num bar ou em grandes shows, é o verdadeiro sucesso. / C.B.