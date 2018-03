THE ABSOLUTIST

Autor: John Boyne

Editora: Doubleday

(496 págs., R$ 26)

Com o fim da Primeira Guerra, um ex-soldado dirige-se à casa da família Bancroft para entregar uma carta sobre a morte de um amigo, acusado de traição, relembrando a relação dos dois com a irmã do morto.

HISTÓRIA DE

PORTUGAL

Autor: Albert-Alain Bourdon

Editora: Texto e Grafia

(167 págs., R$ 53)

Primeiro país a lançar-se ao oceano em busca de novas rotas e o último a se livrar das colônias, Portugal é analisado como uma terra disposta a sacrificar sua independência.

LIVRO DO

DESASSOSSEGO

Autor: Fernando

Pessoa

Editora: Companhia das Letras

(544 págs., R$ 45)

De publicação póstuma, o livro, em nova edição revista e ampliada, reúne fragmentos narrados pelo semi-heterônimo (Bernardo Soares) do poeta português.

DO SUBLIME AO

TRÁGICO

Autor: Friedrich

Schiller

Tradutores: Pedro Süssekind e

Vladimir Vieira

Editora: Autêntica

(128 págs., R$ 34)

São dois artigos do filósofo alemão - o

primeiro sobre sua afinidade com Kant e o segundo, uma revisão do mesmo texto.

O SEQUESTRO DO

SANTA MARIA

Autor: Ludenbergue Góes

Editora: Cia. dos

Livros

(272 págs., R$ 39,90)

História do sequestro do transatlântico

Santa Maria, em 22 de janeiro de 1961, por grupos armados que queriam levá-lo para a África e derrubar a ditadura de Salazar.

O OLHO

Autor: Vladimir

Nabokov

Tradutor: José

Rubens Siqueira

Editora: Alfaguara

(112 págs., R$ 24,90)

Quarto romance do autor russo, publicado em 1930, o livro fala

de um imigrante na

Berlim dos anos 1920, que se envolve com uma mulher casada e

tenta se matar.

O MORRO DOS

VENTOS

UIVANTES

Autor: Emily Brönte

Tradutora: Doris

Goettems

Editora: Landmark

(304 págs., R$ 25)

Edição bilíngue do clássico. Heathcliff e Catherine são dois amigos de infância que, separados, se reencontram para

viver sua paixão.

RÉQUIEM PARA

UM ASSASSINO

Autor: Paulo Levy

Editora: Bússola

(224 págs., R$ 34,90)

Livro de estreia do ex-publicitário - disponível também em versão digital. Beberrão, o delegado Joaquim Dornelas tem de solucionar o mistério em torno de um corpo atolado na lama seca do canal.