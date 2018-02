Autor: Edival Lourenço

Editora: Hedra

(236 págs., R$ 36)

Primeira parte de uma trilogia que, unindo história e ficção, busca reconstruir a colonização de Goiás, narrando a missão do fidalgo Luis de Assis Mascarenhas, governador da então província de São Paulo e Minas dos Goyazes, pelo Estado da atual capital federal.

CRIME

Autor: Irvine Welsh

Tradução: Paulo Reis e Sérgio Moraes Rego

Editora: Rocco

(416 págs., R$ 54)

O escocês, autor de Trainspotting (1993, adaptado ao cinema em 1996), conta neste romance a história de um policial em crise. A ação, transcorrida em dois tempos, se alterna entre as memórias de Raymond Lennox e sua luta para salvar a vida de uma criança.

PELO MUNDO TODO

Autora: Julia Glass

Tradução: Jorge Ritter

Editora: Bertrand Brasil (644 págs., R$ 59)

Premiada com o National Book Award por Três Verões, seu romance de estreia, Glass trata aqui de Greenie e Alan, que, casados há dez anos, lidam com a iminência de um novo emprego dela, que pode ser o ponto final da relação.

ENCONTRO COM RAMA

Autor: Arthur C. Clarke

Tradução: Susana Alexandria

Editora: Aleph

(288 págs., R$ 44)

Neste clássico da ficção científica, de 1972, o autor britânico (1917-2008) narra a descoberta da aproximação de um novo astro ao sistema solar, 50 anos após a ação de cientistas para evitar catástrofes no planeta.

POEMAS E PEDRAS - A RELAÇÃO ENTRE A ESCULTURA E A POESIA PARTINDO DE RODIN E RILKE

Autora: Rita Rios

Editora: Edusp

(352 págs., R$ 75)

A estudiosa analisa pontos de convergência entre as artes plásticas e a fase parisiense do poeta Rainer Maria Rilke (1875- 1926), tendo como ponto de partida uma impressão poética sobre a obra de Rodin (1840-1917).

AS GRANDES EQUAÇÕES

Autor: Robert P. Crease

Tradução: Alexandre Cherman

Editora: Zahar

(280 págs., R$ 39,90)

Chefe do Departamento de Filosofia da Universidade de Stony Brook e historiador da ciência, Crease conta a história das fórmulas matemáticas mais importantes para a humanidade e dos cientistas que as criaram.

SHOW ME HOW TO SURVIVE - THE HANDBOOK FOR THE MODERN HERO

Autor: Joseph Pred

Editora: Simon & Schuster (Importado, 144 págs., R$ 33,34)

Guia para ajudar leitores a superarem situações difíceis com humor e instruções simples. Inclui tutoriais sobre como sobreviver a um naufrágio, como se preparar para o colapso social e como sair de um pântano.

THE SPIDER-MAN VAULT

Autor: Peter A. David

Editora: Perseus Books (Importado, 192 págs., R$ 111,39)

O volume fartamente ilustrado faz uma espécie de recorte biográfico do herói por meio de seu desenvolvimento nos quadrinhos, no cinema e na cultura em geral. O autor, conhecido pelo trabalho nas HQs e romances de Star Trek, foi roteirista da DC Comics.