Autor: Saturnino Braga

Editora: Record

(191 págs., R$ 34)

O ex-prefeito do Rio e ex-senador, autor de 11 livros, incluindo crônicas, contos e romance, escolhe o formato epistolar para descortinar o dia a dia, as mazelas e os sentimentos decorrentes de um casamento em sua nova obra de ficção.

MISS BRONTË

Autor: Juliet Gael

Tradução: Cristina

S. Boa

Editora: Larousse

(400 págs., R$ 44,90)

A ex-roteirista americana, que hoje vive em Florença, na Itália, narra a história das irmãs Brontë pelo olhar de Charlotte, a mais velha das duas, num romance construído a partir de detalhada pesquisa histórica.

ASSIM MATARAM ADÔNIS

Autor: Sarah Caudwell

Tradução: Rodrigo Rezende

Editora: Tordesilhas

(285 págs., R$ 42)

Julia Larwood põe em prática nas férias seu método de sedução baseado na leitura do poema Vênus e Adônis, de Shakespeare, e acaba sendo presa, acusada de matar um homem que seduziu.

ENSAIOS E ANSEIOS CRÍPTICOS

Autores: Paulo Leminski

Editora: Unicamp

(336 págs., R$ 42)

Os textos desse livro foram publicados em dois volumes, em 1986 (esgotado) e 2001. Incluem noções teóricas que basearam o pensamento do poeta e textos "práticos", voltados à análise de obras e de autores.

VOLTAIRE - CARTAS ILUMINISTAS

Seleção, tradução, apresentação e notas: André Telles e Jorge Bastos

Editora: Zahar

(232 págs., R$ 39)

O francês (1694-1778) deixou à posteridade 17 mil cartas, das quais mais de 150, que ajudam a entender seu pensamento, estão nesse volume.

REGRAS DA VIDA COTIDIANA

Autor: Louis Lavelle

Tradução: Carlos Nougué

Editora: É Realizações

(120 págs., R$ 27)

A obra, que o pensador francês (1883-1951) escreveu para seu

próprio uso como um "livro de razão", traz

uma espiritualidade filosófica que já existia em Platão.

UNBROKEN

Autor: Laura

Hillenbrand

Editora: Happercollins

(Importado, 500 págs., R$ 33,20)

Romance que originou o filme Coração Louco, que rendeu ao ator Jeff Bridges, no ano passado, o Oscar pela interpretação de

Bad Blake, astro decadente da música country americana.

QUEEN: THE ULTIMATE ILLUSTRATED HISTORY OF THE CROWN KINGS OF ROCK

Autor: Phil Sutcliffe

Editora: Voyageur Press (Importado, 288 págs., R$ 49,90)

A história visual da banda dos tempos de Freddie Mercury, com imagens de pôsteres, ingressos e shows.