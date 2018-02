Autora: Siri Hustvedt

Tradução: Celso Nogueira

Editora: Companhia das Letras(208 págs., R$ 42)

A autora analisa tremores que sentiu durante um discurso que fazia sobre o próprio pai, morto dois anos antes. Busca explicações físicas, emocionais, filosóficas e clínicas, abordando o limite entre o físico e o mental e a necessidade de narrar o sofrimento para apreendê-lo.

UM FIM PARA O SOFRIMENTO

Autor: Pankaj Mishra

Tradução: Fernando Trevas Falcone

Editora: Record (392 págs., R$ 49,90)

Este relato das descobertas do autor indiano a respeito de Buda parte do registro de uma série de viagens realizadas pelo interior da região dos Himalaias - território no qual a presença budista é muito forte - com detalhadas descrições das peculiares paisagens locais e dos hábitos de seus moradores.

O AMOR

Autor: André Comte-Sponville

Tradução: Eduardo Brandão

Editora: WMF Martins Fontes (120 págs., R$ 24)

Transcrição de palestra em que o filósofo francês, autor de A Felicidade Desesperadamente, trata da impossibilidade de abordar a questão da felicidade sem falar do amor ou de se interrogar a respeito do amor sem pensar em felicidade.

A ERA DA ILUSÃO

Autor: Mohamed Elbaradei

Tradução: Luís Fragoso e Elvira Serapicos

Editora: Leya (384 págs., R$ 44,90)

O Prêmio Nobel da Paz de 2005, um dos únicos diplomatas com credibilidade tanto no mundo árabe quanto no Ocidente, trata de sua relação com os Estados Unidos, das negociações com o Irã, da democracia no Oriente Médio e da perspectiva de futuro sem armas nucleares.