Autora: Lionel Shriver

Tradução: Débora Landsberg

Editora: Intrínseca

(368 págs., R$ 39,90)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma tenista mediana se casa com matemático que também atua nas quadras. Empenhados em chegar ao topo do esporte, eles acabam vencidos por um jogo de egoísmos.

DOIDINHO

Autor: José Lins do Rego

Editora: José Olympio

(236 págs., R$ 32)

Clássico lançado em 1933 - está na 46ª edição -, é o segundo volume da trilogia que tem ainda Menino de Engenho (1932) e Banguê (1934). O protagonista, Carlos, o Doidinho, encontra-se aqui num austero internato.

ECONÔMICOS

Autor: Aristóteles

Tradução: Delfim F. Leão

Editora: WMF Martins Fontes

(84 págs., R$ 28)

Escrito provavelmente entre as últimas décadas do século 4º e as primeiras do 3º a.C., abriga um esforço para estabelecer, em linhas muito gerais, a natureza da economia.

DRESDEN

Autor: Frederick Taylor

Tradução: Vítor Paolozzi

Editora: Record

(588 págs., R$ 74,90)

Especialista em história da extrema direita alemã, o autor se vale de documentos para questionar o que chama de "lendas" sobre o ataque dos aliados

a Dresden em 1945.