Autora: Helene Hegeman

Tradução: André Delmonte

Editora: Intrínseca

(208 págs., R$ 39,90)

O romance, que a alemã lançou aos 17 anos, chamou atenção pela força do texto - o diário de uma vítima de abuso infantil - e pelas acusações de plágio, assumido por Helene.

Autora: Eliane Brum

Editora: Leya

(176 págs., R$ 34,90)

Repórter e autora de três livros, a colunista do site da revista Época faz sua estreia em romance. Na trama, uma jornalista, Laura, precisa aprender a superar a distância em relação à mãe, Maria Lúcia, quando esta passa por um sério problema de saúde.

NAS VEIAS

Autor: Mauro Kuperman

Editora: Marco Zero

(272 págs., R$ 34,90)

Em seu 10º livro de ficção, o sociólogo e documentarista intercala com minirroteiros e relatos de personagens diversos uma narrativa que envolve temas como a superpopulação da Terra e a nova força feminina.

DE ONDE VÊM AS BOAS IDEIAS

Autor: Steven Johnson

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges

Editora: Zahar

(260 págs., R$ 36)

O estudioso traça a história de quase 200 descobertas e invenções para provar que um ambiente conectado, em que intuições circulam, é mais propício às grandes ideias.

O PRESUMÍVEL CORAÇÃO DA AMÉRICA

Autora: Nélida Piñon

Editora:Record

(256 págs., R$ 44,90)

Neste volume, lançado originalmente no ano de 2002, a autora carioca, integrante da Academia Brasileira de Letras, mescla gêneros como memória, ficção e poesia na forma de ensaios.

JOHN MAYNARD KEYNES

Autor: Paul Davidson

Tradução: Maria Palma

Editora: Actual

(344 págs., R$ 75)

O economista defende que a análise de Keynes (1883-1946) é a descrição da economia monetária empreendedora orientada ao mercado - e que a sabedoria convencional não se aplica ao século 21.

A HISTORY OF THE WORLD IN 100 WEAPONS

Autor: Chris Mcnab

Editora: Osprey

Publishing USA

(Importado, 384 págs., R$ 68,59)

Relata a história de armas cujos efeitos foram revolucionários, mudando a forma como as guerras acontecem e o mundo em que vivemos.

EL ANGEL PERDIDO

Autor: Javier Sierra

Editora: Planeta

Espanha (Importado, 544 págs., R$ 59,90)

Enquanto trabalha na região de Santiago de Compostela, a jovem Julia Álvarez fica sabendo que seu marido foi sequestrado e se envolve numa corrida por antigas pedras, que atraem o interesse até do presidente dos EUA.