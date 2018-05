Organização: Nelson de Oliveira

Editora: Língua Geral

(408 págs., R$ 45)

Dez anos após a primeira de suas antologias da Geração 90, o escritor reúne contos de 21 autores, selecionados entre 150 ficcionistas, que para ele representam o melhor da década que passou.

PAÍS SEM CHAPÉU

Autor: Dany Laferrière

Tradução: Heloisa Moreira

Editora: 34

(240 págs., R$ 39)

Considerado renovador da literatura haitiana, o autor narra a experiência de retornar a Porto Príncipe após 20 anos na América do Norte, retratando em perspectiva multifacetada o vaivém entre o país real e o sonhado.

A GUARDIÃ DA MINHA IRMÃ

Autora: Jodi Picouli

Tradução: Julia Romeu

Editora: Verus

(448 págs., R$ 34,90)

O romance inspirou Uma Prova de Amor, de Nick Cassavetes, com Cameron Diaz no elenco. Na trama, uma menina, nascida com a missão de doar medula à irmã, entra na Justiça contra os pais pelo direito de não fazê-lo.

A CONFISSÃO

Autor: John Grisham

Tradução: Alexandre Martins

Editora: Rocco

(480 págs., R$ 39,50)

O autor best-seller, diretor do Innocence Project, que defende presos inocentes, relata no romance a luta de um advogado, um pastor e um assassino para salvar um negro da morte por um crime que não cometeu.

LOCKE

Organização: Vera Chappell

Editora: Ideias

& Letras

(558 págs., R$ 61,81)

Aborda a filosofia, a vida, o contexto intelectual da obra e a influência do inglês John Locke (1632-1704), criador da ideologia do liberalismo e um dos principais teóricos do contrato social.

A GUERRA MUNDIAL

Autor: Michel Serres

Tradução: Marcelo Rouanet

Editora: Bertrand

Brasil

(176 págs., R$ 32)

Em seu mais recente livro, o celebrado filósofo francês usa o termo "mundial" no sentido de uma guerra contra o mundo, e não para designar os conflitos 1914-18 e 1939-45.

DENNIS HOPPER AND THE NEW HOLLYWOOD

Autor: Matthieu

Orlean

Editora: Flammarion (Importado, 192 págs., R$ 110,75)

Celebra as várias facetas do diretor, morto em 2010, que virou ícone graças ao seminal Easy Rider (1969) e se destacou também como ator e fotógrafo.

THE ARTIST, THE PHILOSOPHER, AND THE WARRIOR

Autor: Paul Strathern

Editora: Bantam Books

(480 págs., R$ 35,05)

Um breve encontro de Leonardo da Vinci, Niccolo Machiavelli e Cesare Borgia, em 1502, forma a base desta narrativa, que mostra como os três mudaram a história do Ocidente.