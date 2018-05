Autora: Rachel Cusk

Tradução: Fernanda Abreu

Editora: Companhia das Letras

(264 págs., R$ 48)

A vencedora do Whitbread First Novel Award descreve nesta ficção a vida de um casal quando ela passa a trabalhar em tempo integral e ele tem de cuidar da casa.

PRIMEIRO COMO TRAGÉDIA, DEPOIS COMO FARSA

Autor: Slavoj Zizek

Tradução: Maria

Beatriz de Medina

Editora: Boitempo

(136 págs., R$ 34)

O pensador defende a ideia de uma nova etapa do capitalismo, na qual não se sustenta o discurso usado para a ofensiva geopolítica pós-11 de Setembro.

UM DIA

Autor: David Nicholls

Tradução: Claudio Carina

Editora: Intrínseca

(416 págs., R$ 39,90)

Sucesso de público e crítica na Inglaterra, o romance do premiado roteirista acompanha, ao longo de 20 anos, o mesmo dia na vida de Emma Morley e Dexter Mayhew, a partir de um encontro fracassado na adolescência.

100 ANOS DE NOVIDADES

Organização: Néstor A. Braunstein; Betty B. Fucks

Editora: ContraCapa (200 págs., R$ 38)

Ensaios de Sérgio

Telles, Daniel Koren e outros lembram o centenário de um dos textos mais instigantes de Freud, A Moral Sexual "Cultural" e os Nervos à Flor da Modernidade.

O SENHOR DO LADO ESQUERDO

Autor: Alberto Mussa

Editora: Record

(288 págs., R$ 32,90)

O escritor carioca ambienta seu mais recente romance no Rio, no início do século 20, entrecruzando cenários nos quais constrói a trama de uma investigação acerca do assassinato do secretário da presidência numa casa de prostituição.

EL CUADERNO DE MAYA

Autora: Isabel Allende

Editora: Sudamericana

(Importado; 544 págs., R$ 44,90)

Depois de A Ilha Sob o Mar, a peruana volta a uma personagem feminina, desta vez uma adolescente que enfrenta seus medos, relatados num diário.

UM BRASILEIRO EM BERLIM

Autor: João Ubaldo Ribeiro

Editora: Objetiva

(131 págs., R$ 32,90)

Um dos destaques da Flip deste ano, o autor baiano tem reunidas neste relançamento crônicas que escreveu para o jornal Frankfurter Rundschau, em 1990, quando participava de um intercâmbio na Alemanha.

DAYTRIPPER

Autores: Fábio Moon; Gabriel Bá

Editora: Vertigo

(Importado; 256 págs., R$ 42)

Best-seller nos Estados Unidos e previsto para sair em português pela Panini só no próximo semestre, a trama imaginada pelos quadrinistas brasileiros segue a vida de Brás, um obituarista.

OS LANÇAMENTOS IMPORTADOS PODEM SER ENCONTRADOS OU ENCOMENDADOS NA LIVRARIA

SARAIVA: MORUMBISHOPPING, AV. ROQUE PETRONI JR., 1.089, TEL(0--11) 5181-7574