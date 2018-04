Autor: Zygmunt Bauman

Tradução: Carlos

Alberto Medeiros

Editora: Zahar

Em diálogos com Keith Tester, da Universidade de Hull, o sociólogo polonês revisita sua vida e obra, fala de autores que o marcaram e aborda temas como política, ética e violência.

ENTRE A ÁGUA E A SELVA

Autor: Albert Schweitzer

Tradução: José

Geraldo Vieira

Editora: Unesp

(184 págs., R$ 32)

Prêmio Nobel da Paz de 1952, Albert Schweitzer narra sua experiência como médico na África Equatorial, onde chegou em 1913, com o objetivo de construir um hospital.

LIVRO OU LIVRO-ME

Autor: Frederico Coelho

Editora: UERJ

(290 págs., R$ 49)

O autor analisa os chamados Escritos Babilônicos, conjunto de cartas, poemas, artigos e ensaios, anotações e comentários feitos pelo artista plástico carioca Hélio Oiticica entre 1971 e 1978, quando viveu nos EUA (radicou-se em Nova York).

NÁSSARA PASSADO A LIMPO

Autor: Carlos Didier

Editora: José Olympio (252 págs., R$ 35)

Biógrafo de Orestes Barbosa e Noel Rosa, Didier volta-se agora à vida e ao trabalho de Nássara, compositor e caricaturista conhecido, entre outras, pela marchinha Alalaô. O livro traz depoimentos de amigos e especialistas como Ruy Castro.

A NOITE DE MIL OLHOS

Autor: Flávio

Moreira da Costa

Editora: Nova Fronteira

(264 págs., R$ 34)

A morte de um supos-to ex-nazista no interior do Rio Grande do Sul, que desperta a curiosidade de um experiente jornalista local, é o ponto de partida do thriller de Flávio Moreira da Costa.

PEQUENOS-BURGUESES

Autor: Maxim Gorki

Tradução: Lucas Simone

Editora: Hedra

(184 págs., R$ 19)

Primeira peça de Górki, Pequenos-Burgueses é um dos principais textos do teatro russo. Do mesmo autor, a Hedra lança ainda a coletânea A Velha Izerguil e Outros Contos.

PASSAGES OF H.M.

Autor: Jay Parini

Editora: Doubleday (464 págs., R$ 60,70)

Depois de investigar por meio da ficção a vida de Leon Tolstói em A Última Estação, Parini dedica-se em seu novo livro aos últimos dias da vida de Herman Melville, criador de Moby Dick, segundo o olhar de sua esposa Lizzie.

MODEL HOME

Autor: Eric Puchner

Editora: Scribner

(384 págs., R$ 68,40)

Romance narra a história de um homem e seus três filhos, completamente imersos nos ideais

do american way of life, que veem sua vida desmoronar após se mudar para um bairro chique

da Califórnia.

