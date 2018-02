Autor: Rafik Schami

Tradução: Silvia

Bittencourt

Editora: Estação

Liberdade

(448 págs., R$ 63)

Neste romance, o autor sírio, que vive na Alemanha, conta a história do calígrafo damasceno Hamid Farsi, que pretende realizar o sonho de reformar seu idioma.

O MUNDO EXPLICADO

POR T.S. SPIVET

Autor: Reif Larsen

Tradução: Adriana Lisboa

Editora: Nova

Fronteira

(448 págs., R$ 46,90)

O ficcionista americano narra a jornada de menino que, após fuga de casa, registra aventuras e desperta para a importância dos familiares que deixou.

NO AVESSO DO PARAÍSO

Autor: Lucília Atas Medeiros

Editora: LF Editorial

(168 págs., R$ 39)

No livro, a jornalista aborda a história de jovens que optaram pela vida clandestina durante o regime militar, deixando para trás emprego e conforto e assumindo novas identidades, mas longe da guerrilha.

OLHOS DE LOBA

Autor: Markéta

Pilátová

Tradução: Jana de Faria Cardoso

Editora: E Editorial

A jornalista, que ensina o idioma checo a descendentes de imigrantes em São Paulo, parte de narrativas de nativos da República Checa que hoje vivem no Brasil para tratar dos anos de comunismo nesses dois países.

DICIONÁRIO DE EXPRESSÕES POPULARES DA LÍNGUA PORTUGUESA

Autor: João Gomes

da Silveira

Editora: WMF

Martins Fontes

(980 págs., R$ 98)

Compilação de gírias e outros modismos luso-brasileiros, focada na variedade de frases verbais.

FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE - VOLUME 2: DE FREUD A LACAN

Autor: Marco Antonio Coutinho Jorge

Editora: Zahar

(292 págs., R$ 39,90)

Professor da Uerj, o psiquiatra e psicanalista analisa filmes, contos, poesias e outras obras para tratar do conceito de fantasia no estudo psicanalítico.

ANDY WARHOL

AND THE CAN THAT SOLD THE WORLD

Autor: Indiana Gary

Editora: Basic Books

(Importado, 240

págs., R$ 49,50)

O livro reconstitui a turbulenta história da criação e da repercussão das célebres obras de Warhol inspiradas nas latas de sopa Campbell e expostas no verão de 1962.

SUPERCONNECT - HARNESSING THE POWER OF NETWORKS AND THE STRENGHT OF WEAK LINKS

Autores: Richard Koch e Greg Lockwood

Editora: WWNorton

(Importado, 224

págs., R$ 60,60)

Aborda características do ambiente das redes sociais, a partir da ciência e da sociologia.