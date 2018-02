Autor: Gabi Martínez

Tradução: Mario

Fondelli

Editora: Rocco

(336 págs., R$ 53,50)

No romance do catalão, uma expedição com empresários, políticos e membros de tribos na África depara no Nilo com uma área pantanosa, de aspecto mutante, o que põe à prova a intenção dos homens de se unirem.

SOCIOLOGIA - CONCEITOS-CHAVE

Organizador: John Scott

Tradução: Carlos

Alberto Medeiros

Editora: Zahar

(248 págs., R$ 36)

O professor da Universidade de Essex convidou estudiosos a descrever conceitos (como cultura, sexualidade e poder) atuais para o trabalho sociológico.

NÓS QUE ADORAMOS UM DOCUMENTÁRIO

Autora: Ana Rüsche

Editora: Ourivesaria da Palavra

(128 págs., R$ 22)

Lançamento: hoje, às 16h, na Casa das Rosas (av. Paulista, 37)

Espécie de autobiografia em poemas, retrata em três partes momentos da infância em Ubatuba, da vida adulta em São Paulo e de um futuro imaginado.

JUSTIÇA, DEMOCRACIA E CAPITALISMO

Autor: Denis Lerrer Rosenfield

Editora: Campus Jurídico

(252 págs., R$ 64)

O articulista do Estado aborda conceitos políticos, sociais, éticos e institucionais, entre outros, que desafiam o Brasil e o mundo contemporâneo.

UMA HISTÓRIA DOS POVOS DE LÍNGUA INGLESA

Autor: Winston

Churchill

Tradução: Vera Giambastiani, Antonio Sepulveda e Gleuber Vieira

Editora: Nova Fronteira

Reedição da obra clássica de 1950 em que o ex-premiê inglês e Nobel de Literatura trata do passado das ilhas britânicas .

EL TERCER REICH

Autor: Roberto Bolaño

Editora: Anagrama

(Importado, 368

págs., R$ 55,40)

Previsto para sair em dezembro pela Companhia das Letras, a obra escrita em 1989 pelo chileno (1953- 2003) trata de um jovem que, apaixonado por jogos de guerra, quer criar um sobre a Alemanha nazista.

O ÚLTIMO TREM DE HIROSHIMA

Autor: Charles

Pellegrino

Tradução: Angélica Freitas

Editora: Leya

(432 págs., R$ 39,90)

Por meio de documentos e depoimentos, o autor reconstrói os dois dias em que bombas nucleares atingiram Hiroshima e Nagasaki e tenta explicar por que isso ocorreu.

PARROT AND OLIVER IN AMERICA

Autor: Peter Carey

Editora: Faber & Faber

(Importado, 464

págs., R$ 48,30)

A obra recém-indicada para o Man Booker Prize conta a história de um aristocrata francês, Oliver, e um pintor que acaba como seu servente, Parrot , que fogem da revolução rumo ao Novo Mundo.