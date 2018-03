ESTADOS UNIDOS PERDEM PATTI PAGE Morreu a cantora norte-americana Patti Page, a mulher que mais vendeu discos nos Estados Unidos durante a década de 1950. Ela tinha 85 anos, estava na casa de repouso onde vivia, na Califórnia, e morreu na terça-feira em decorrência de um problema de saúde não especificado, relatou o jornal The New York Times. Page era conhecida por sua mescla de pop e country, exposta em canções como Tennessee Waltz (1951). Nascida em Oklahoma em 1927, a cantora conquistou a fama no começo da era das big bands e se converteu rapidamente em sucesso, com mais de 100 milhões de discos vendidos. Ela venceu o Grammy em 1999. / EFE