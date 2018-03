Estado testa duas formas de cruzadas Atendendo a leitores, o jornal voltou a publicar as Diretas da Coquetel, revezando com a versão criada por Maria Thereza Martins. A eles caberá a decisão de qual das opções permanecerá. Votos podem ser dados por tel. ou e-mail, divulgados na pág. 3 do "Primeiro Caderno".