Estado de saúde de Zé Celso Martinez será conhecido na terça

A cirurgia para implantação de marca-passo no diretor de teatro José Celso Martinez Correa, o Zé Celso, de 72 anos, tinha início marcado para às 21h desta segunda-feira, 18, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A pedido do próprio paciente, a assessoria de imprensa informou que vai divulgar resultado da operação e o estado de saúde somente em boletim médico, na manhã desta terça-feira.

Zé Celso, fundador do Teatro Oficina, no Bexiga, continua internado na Unidade Crítica Cardiológica do hospital, onde deu entrada no último dia 10, após passar mal em decorrência de síncopes. A equipe que o acompanha é coordenada pelo médico Roberto Kalil Filho.