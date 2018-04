Estado de saúde de Scliar evolui normalmente, diz boletim médico

O escritor Moacyr Scliar continua internado após o acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) que sofreu em 17 de janeiro. Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Scliar é mantido com o mínimo de sedação necessária e apresentou pequenos movimentos espontâneos.

O escritor tem uma "evolução de acordo com o esperado" pela equipe médica, segundo o boletim. Ele continua no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Scliar passou por uma cirurgia para retirar um coágulo formado em decorrência do AVC no dia 17. Ele estava internado desde o dia 11 para uma cirurgia de extração de tumores no intestino.

Autor de mais de setenta livros e eleito para a Academia de Letras em 2003, Scliar publicou sua primeira obra, Histórias de um Médico em Formação, em 1962. Recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, sendo o último, o Jabuti por Manual da Paixão Solitária, em 2009. Seus livros estão traduzidos em doze idiomas. Entre suas obras mais importantes estão O Ciclo das Águas, A Estranha Nação de Rafael Mendes, O Exército de um Homem Só e O Centauro no Jardim.