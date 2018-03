Estado de saúde de filha de Whitney Houston é incerto, diz advogado

Bobbi Kristina Brown deve ter uma vida longa, mas seu prognóstico ainda não está claro, disse um advogado do seu pai Bobby Brown nesta segunda-feira, 20, esclarecendo as observações do cantor feitas durante um show no fim de semana de que ela estaria acordada meses depois de ter sido encontrada inconsciente numa banheira.

"Posso dizer hoje que Bobbi está acordada. Ela está me assistindo", disse Brown durante show no Teatro Verizon, em Grand Prairie, no Texas, de acordo com um vídeo publicado no site de celebridades TMZ.

Mas o prognóstico da filha de 22 anos de Brown com a cantora falecida Whitney Houston permanece incerto, disse seu advogado, Christopher Brown, em comunicado nesta segunda-feira.

"Os médicos indicaram que ela terá uma vida longa", disse ele no comunicado. "No entanto, Bobbi Kristina está atualmente embarcando num processo de reabilitação e a qualidade de sua vida não será conhecida nos próximos anos."

A mulher de Bobby Brown, Alicia Etheredge-Brown, destacou no comunicado que seu marido estava "num estado emocional" quando falou durante o show no sábado.

"Ele está animado com os passos que Bobbi Kristina tem dado desde sua internação", disse. "Ela conseguiu sair da Unidade de Terapia Intensiva, abriu os olhos e começou uma reabilitação que será longa e difícil."

Bobby Brown acrescentou: "Agradecemos a todos que apoiam Bobbi Kristina, e Deus está ouvindo nossas orações."

O site TMZ afirmou que a irmã de Bobby Brown, Tina, publicou uma mensagem no Facebook dizendo que Bobbi Kristina "acordou e já não está mais respirando com ajuda de aparelhos".

O site de celebridades e a emissora CNN mais tarde citaram fontes anônimas dizendo que os comentários sugerindo melhora na condição neurológica de Bobbi Kristina Brown eram falsos.

Citando fontes que teriam ligação com a família Houston, o TMZ afirmou que a aspirante a cantora permanece respirando com ajuda de aparelhos.

Bobbi Kristina Brown foi encontrada em 31 de janeiro de bruços e inconsciente numa banheira em sua casa, no subúrbio de Atlanta. Poucos detalhes sobre sua condição foram divulgados desde então.

Em março, ela foi transferida do Hospital da Universidade de Emory, em Atlanta, a um centro de reabilitação, de acordo com a sua família, que disse na época que ela estava lutando pela vida.

Whitney Houston, seis vezes vencedora do Grammy Award e atriz, morreu afogada numa banheira de hotel em Beverly Hills, na Califórnia, em fevereiro de 2012, aos 48 anos. O uso de cocaína e uma doença cardíaca contribuíram para sua morte, de acordo com autoridades.

(Reportagem de Colleen Jenkins, em Winston-Salem; e de Letitia Stein, em Tampa)