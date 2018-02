Estado de saúde de Emílio Santiago 'inspira cuidados' O cantor Emílio Santiago, de 66 anos, foi internado na manhã desta quinta-feira, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, quando não há hemorragia. Ele está consciente, mas com alguma dificuldade para movimentar o lado direito do rosto. De acordo com boletim médico, o estado de saúde do cantor "inspira cuidados".