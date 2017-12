Estado de saúde de comediante Joan Rivers permanece grave

O estado de saúde da comediante Joan Rivers permanece grave, disse sua filha Melissa Rivers em um comunicado nesta sexta-feira, depois que a artista foi hospitalizada após sofrer uma parada cardíaca.

Rivers, de 81 anos, parou de respirar durante um procedimento cirúrgico em suas cordas vocais em uma clínica de Nova York na quinta-feira e foi levada às pressas para o Hospital Mount Sinai."Sua condição permanece grave, mas ela está recebendo o melhor tratamento e cuidado possíveis", disse Melissa Rivers.

Joan é considerada pioneira entre as mulheres comediantes no estilo stand-up. Nascida no bairro do Brooklyn, ela fez parte da cena da comédia nos anos 1960 com outros artistas que também se tornaram famosos, como Bill Cosby, Richard Pryor, Woody Allen e George Carlin.

Ela participou de programas de sucesso na TV norte-americana e, mais recentemente, encontrou um nicho no circuito de programas de premiações, onde fazia críticas bem-humoradas e cortantes ao estilo de se vestir de celebridades de Hollywood.