Estado de saúde de Chico Anysio piora, diz boletim médico

SÃO PAULO - O estado de saúde de Chico Anysio piorou nesta sexta-feira, 13, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde o humorista permanece internado desde o dia 22 de dezembro com pneumonia.

Segundo o médico Luiz Alfredo Lamy, o quadro do comediante se desestabilizou e foi preciso suspender o processo de retirada dos aparelhos para respirar, que vinha sendo realizado durante a semana. Chico Anysio já havia apresentado melhora, respirando sozinho em alguns momentos do dia, de acordo com boletim divulgado ontem.

O humorista tem pressão mantida com medicamentos e também faz uso de antibióticos. Seu estado inspira cuidado e não há previsão de alta.

Desde dezembro, o estado clínico de Chico Anysio tem sofrido diversas alterações, entre um agravamento causado por uma hemorragia no sistema digestivo, controlado após alguns dias, e uma cirurgia na região do pesçoço, que causou evolução em sua recuperação respiratória nesta semana, em que permaneceu estável.

No ano passado, Chico Anysio, que tem 80 anos, chegou a passar três meses internado com problemas cardiorrespiratórios.