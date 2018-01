Estado de saúde de Chico Anysio apresenta discreta melhora, diz hospital

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio, de 80 anos, permanece internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator está internado desde o dia 22 de dezembro de 2011, quando foi diagnosticado com pneumonia.

Segundo boletim divulgado nesta terça-feira, 17, pela unidade, o quadro clínico do paciente apresenta discreta melhora em alguns aspectos dos exames laboratoriais, mas ainda inspira cuidados. Chico Anysio ainda respira com ajuda de aparelhos e não há previsão de alta.

Uma cirurgia foi feita na região do pescoço do humorista para auxiliar na retirada do respirador, mas o processo para retirada dos aparelhos foi suspenso após o estado de saúde do humorista piorar. No último dia 14, Chico Anysio chegou a ser submetido a uma laparotomia exploradora (cirurgia abdominal para esclarecer um diagnóstico), onde foi retirado um segmento do intestino delgado.