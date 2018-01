Estado de saúde Chico Anysio apresenta pequena melhora

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio permanece internado no CTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e apresenta sinais de melhora, segundo boletim do hospital.

O quadro clínico do paciente apresenta uma discreta melhora em alguns aspectos dos exames laboratoriais, mas ainda é grave e inspira cuidados. No momento, ele respira com ajuda de aparelhos e a pressão arterial está mantida com medicamentos. Não há previsão de alta.

Desde dezembro, o estado clínico do humorista tem sofrido diversas alterações, após o agravamento de uma hemorragia no sistema digestivo. No ano passado, ele chegou a passar três meses internado com problemas cardiorrespiratórios.