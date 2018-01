Estado de Chico Anysio permanece estável

SÃO PAULO - Não houve mudanças no estado de saúde de Chico Anysio nos últimos dias, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

O humorista permanece com quadro estável, respirando por aparelhos. Os médicos atuam na redução do processo de sedação de Chico Anysio para que ele possa respirar sozinho. No início do mês, Anysio passou por uma cirurgia na região do pescoço para agilizar esse processo. Não há previsão de alta e seu estado ainda inspira cuidados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chico Anysio está internado desde o dia 22 de dezembro no Centro de Tratamento Intensivo do hospital, após ser diagnosticado com pneumonia. Durante este período, sofreu uma hemorragia digestiva, controlada em alguns dias, mas que agravou seu quadro.

No ano passado, o comediante chegou a passar cerca de três meses hospitalizado. Chico Anysio tem 80 anos de idade.