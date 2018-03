'Estadão' terá leitor no júri do Festival de Gramado Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival de Cinema de Gramado vai compor seu júri popular com representantes dos grandes jornais brasileiros. Mais uma vez, para representar São Paulo, foi escolhido O Estado de S.Paulo. Um leitor deste jornal fará parte do corpo de jurados que vai decidir qual será o melhor filme do Júri Popular. Para escolher quem viajará em nome do Caderno 2, começa hoje um concurso cultural voltado ao público específico de cinéfilos interessados em ir a Gramado. De hoje até a meia-noite da próxima quarta-feira (dia 23), os leitores devem enviar e-mail ao jornal, em endereço eletrônico especialmente criado para este concurso (juri.gramado@grupoestado.com.br), em que responderá sucintamente, em no máximo 2 mil caracteres, à seguinte pergunta: Quem é seu astro (ator ou atriz) preferido do cinema brasileiro de todos os tempos? Por quê? Acompanhando o texto, deve vir obrigatoriamente no mesmo e-mail, sob risco de eliminação do concurso, um minicurrículo do participante, além de endereço completo, telefone, CPF. RG e, se souber, seu código de assinante do jornal. O melhor texto será escolhido pelo corpo de jornalistas do Caderno 2 e seu autor será levado a Gramado pela organização do festival, sem direito a acompanhante. Os critérios não levarão em consideração o nome do ator ou atriz escolhidos, mas o poder de argumentação do candidato, além de clareza, objetividade, criatividade e, claro, correção gramatical e ortográfica. Para participar, o concorrente tem de ser maior de idade, assinante do Estado (não precisa ser o titular da assinatura) e residir na cidade-sede do jornal, ou seja, São Paulo. O vencedor terá de estar em Gramado no dia 10 de agosto e só poderá retornar para sua cidade no dia 17 de agosto pela manhã. Ele é obrigado a cumprir a agenda estipulada pela organização do festival , que inclui cafés da manhã, almoços, jantares, e é claro, assistir a todos filmes da mostra competitiva de longas nacionais e estrangeiros. Ao todo são 11 filmes que estarão concorrendo ao Kikito nestas categorias (seis nacionais e cinco estrangeiros). No total, serão 15 componentes do Júri Popular (um de cada jornal). Os vencedores de cada Estado receberão, do festival, passagens aéreas (ida e volta), hospedagem, alimentação e traslado em Gramado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.