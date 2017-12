Estadão estréia novo TV&Lazer neste domingo

O Estadão estréia neste domingo o novo TV&Lazer. Entre as novidades do caderno semanal estão as colunas Descontrole Remoto, de Mario Viana, e Fora de Série, de Etiene Jacintho. Viana falará sobre novelas e Etiene sobre seriados. O caderno não ficará restrito às atrações tradicionais das redes de TV e terá páginas dedicadas aos DVDs, com recomendações até de um balconista de locadora. A TV na internet também terá espaço, com indicação de programas e vídeos do YouTube e de outros sites. Na reportagem de capa deste domingo, o TV & Lazer mostrará o instinto assassino de Gilberto Braga (quem você acha que ele vai matar desta vez, em Paraíso Tropical?). Outros destaques são a entrevista exclusiva com a atriz Sônia Braga e a foto de Carla Perez como dedicada aluna para se tornar atriz. Esparrame-se no sofá e boa leitura.