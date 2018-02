Estação 'fantasma' divulga obras eróticas em metrô de Paris

Uma estação "fantasma" de metrô na capital francesa, desativada desde a Segunda Guerra Mundial, voltou a funcionar para promover uma exposição de obras eróticas. A estação Croix-Rouge (Cruz Vermelha), situada na linha 10, entre Sèvres-Babylone e Mabillon, não integra os mapas de metrô de Paris e muitos parisienses desconhecem sua existência. O lugar foi decorado com desenhos e textos eróticos, fragmentados em painéis que se movimentam ao detectar a passagem do metrô. Quando o vagão passa pela estação, com velocidade reduzida, os painéis se levantam e revelam o conteúdo erótico de algumas das obras apresentadas na exposição O Inferno da Biblioteca - Eros em Segredo, em cartaz na Biblioteca Nacional da França (BNF) e proibida para menores de 16 anos. Além do fato atípico de exibir imagens com conotação sexual, o evento organizado pelo metrô parisiense também permite descobrir pela primeira vez em cerca de 60 anos a estação Croix-Rouge. Os usuários da linha 10 do metrô parisiense ainda poderão ler nos vagões textos com conotação erótica, extraídos do Dicionário Erótico Moderno de André Delvaux, publicado em 1864. A RATP, companhia do metrô da capital, anunciou que vai utilizar a estação "fantasma" para oferecer "experiências sensoriais" aos usuários e despertar o interesse pela mostra O Inferno da Biblioteca. O "inferno" é o nome de código utilizado pela BNF para catalogar obras literárias e gravuras consideradas imorais e obscenas. Muitas delas ficaram escondidas do grande público durante mais de um século. A companhia RATP diz que as imagens na estação Croix Rouge e os textos eróticos exibidos em painéis nos vagões fazem parte da "arte da sugestão" e não pretendem "chocar as diversas sensibilidades" que circulam diariamente pelo metrô parisiense. A mostra O Inferno da Biblioteca - Eros em Segredo pode ser vista até o dia 2 de março do próximo ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.