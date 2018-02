'Esta é a Copa do HD', aposta diretor da NET Embora a alta definição já estivesse à disposição do brasileiro na Copa de 2010, é neste mundial que o HD estará ao alcance de uma plateia, digamos, de massa. "Esta é a Copa do HD", afirma o diretor de marketing da NET, Márcio Carvalho. Prestes a participar de transmissões pioneiras do 4K, sigla de ultra alta definição, nesta Copa, a maior operadora do País já pode ostentar, como até bem pouco tempo não podia, que a maioria de seus clientes é hoje, segundo Carvalho, assinante de pacotes HD. Com mais de 6,2 milhões dos 18,5 milhões de pagantes do País, a NET espera novas adesões e up grade de pacotes para junho.