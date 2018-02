'Esta Criança' vence premiação de teatro no Rio

Da cerimônia, que aconteceu na noite de terça-feira, no Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico, saíram premiados: Renata Sorrah (melhor atriz), Marcio Abreu (melhor diretor), Nadja Naira (melhor iluminação), e Fernando Marés (melhor cenário).

Trata-se da primeira parceria entre Renata Sorrah e o grupo de Curitiba. Na categoria de atriz, ela concorria com outros importantes nomes, como Drica Moraes, lembrada por "A Primeira Vista", e Simone Spoladore, por "Depois da Queda".

A montagem, que apresentou ao País a dramaturgia do francês Joël Pommerat, está na programação do Festival de Teatro de Curitiba. Sua estreia em São Paulo está prometida para o dia 19/4.

Os jurados do Prêmio Shell também contemplaram outras marcantes obras da última temporada carioca. Gustavo Gasparani, em cartaz em São Paulo com o espetáculo "Édipo Rei", foi eleito melhor ator por sua interpretação em "As Mimosas da Praça Tiradentes". Concorriam com ele Leonardo Medeiros, por "O Livro de Itens do Paciente Estevão", Tonico Pereira, por "A Volta ao Lar", e Bruce Gomlevsky, por "Homem Travesseiro".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maurício Arruda de Mendonça e Paulo de Moraes dividiram o prêmio de melhor autor, por "A Marca da Água". Alexandre Elias foi premiado por melhor música, no espetáculo "Gonzagão - A Lenda", e Teca Fichinski, por melhor figurino em "Valsa nº 6". O grande homenageado desta edição foi o ator Walmor Chagas, que morreu em janeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.