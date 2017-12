Esse cara é argentino! Estamos, de certa forma, vingados! Agora que aquela musiquinha nojenta ('Brasil, decime qué si siente') começa a cair no esquecimento dos brasileiros - ou a ganhar novas versões de letra em português -, as rádios da Argentina ensaiam tocar sem parar 'Ese tipo soy yo', versão de Roberto Carlos recém-lançada no Itunes latino-americano.