Esquerda ou direita? Não era intenção minha pôr mais lenha na fogueira da discussão em torno de um assunto já de si tão sapecado, esse do antagonismo esquerda/direita. Não há, porém, como não reincidir no tema, para desovar manifestações suscitadas por algo que escrevi na semana passada - a respeito não de comunismo versus capitalismo, devo logo esclarecer, mas de um camarada que ganhou fama de esquisitaço pelo hábito que tinha de acomodar o falo, sim, ele mesmo, no lado direito, ao contrário do que faz, sabe Deus por quê, praticamente toda a porção masculina da humanidade.