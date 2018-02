Esquecendo Dana Scully Gillian Anderson, que trocou os EUA pela Inglaterra, diz que tem dado preferência a projetos locais. "Além de ser mais fácil para a minha família, me interesso muito por produções europeias", conta ela, que este ano deve ser vista nos cinemas nos longas Sold (EUA) e Mr. Morgan's Love (coprodução franco-alemã). Sobre a chance de um novo filme baseado em Arquivo X, como o longa Arquivo X - Eu Quero Acreditar (2008), a atriz prefere não deixar os fãs esperançosos de assistir de novo nas telas a agente especial do FBI Dana Scully, que foi vista na TV de 1993 até 2002. "Não tenho ideia. Não me planejo para nada. Nesse mercado, tudo muda o tempo todo. Já me envolvi em trabalhos incríveis e depois tudo foi cancelado." Gillian confessa tentar desvencilhar sua imagem de Dana Scully. "Acho que meus fãs gostam de me ver fazendo coisas diferentes."