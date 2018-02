'Esqueça um Livro' é atração no sábado em SP

As pessoas também são chamadas a colaborar com livros já lidos ou novos para deixar na praça para que outros leitores peguem. Em 2014, o projeto já passou pela Avenida Paulista e pelo Elevado Presidente Costa e Silva, o Minhocão, com mais de 1,5 mil obras doadas por editoras.

Para participar, o interessado deve baixar e imprimir um marcador do Esqueça um Livro no endereço http://projetoesquecaumlivro.tumblr.com/. Depois, deve "esquecer" uma obra em qualquer ponto da Roosevelt, com o marcador. Em seguida, deve tirar uma fotografia. A imagem precisa ser adicionada no site, com a legenda e o nome do livro, além do autor e local onde a obra foi deixada.