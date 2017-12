'Espuma dos Dias' cansa mais do que encanta

Parecia o casamento perfeito, o do diretor Michel Gondry com o escritor francês Boris Vian, que ele adapta em A Espuma dos Dias. Para aumentar o interesse, o filme é interpretado por Audrey Tautou, Romain Durys e Gad Elmaleh, todos do primeiro time do cinema francês. Pior ainda que no filme de Pedro Almodóvar - Os Amantes Passageiros -, é bom diminuir a expectativa. A Espuma dos Dias não tem nem mesmo o efeito liberador de boas risadas ocasionais.

Os críticos gostam de definir Boris Vian como um polimata. Engenheiro, escritor, poeta, tradutor, cantor e compositor, ele se identificou com os movimentos surrealista e anarquista. Na atualidade, é lembrado pelos romances e pelas canções - A Espuma dos Dias (Cosac Naify) está ganhando nova edição no País, coincidindo com o lançamento do filme.

O estilo de Vian é muito pessoal - foi um grande inventor de palavras e criador de situações surreais. Em A Espuma dos Dias - houve uma outra versão para o cinema nos anos 1960 -, ele conta a história de um casal. A mulher desenvolve uma doença rara. Uma flor desabrocha em seu pulmão.

Se você é cinéfilo e conhece o diretor Gondry (como não?), sabe que ele também possui afinidades com o surrealismo e tem uma linguagem que, às vezes, parece desconcertante por fugir às normas estabelecidas.

Em A Espuma dos Dias, ele recorre até a stop motion para recriar a Paris descrita por Vian em seu livro. Onde mais você encontraria uma mesa de jantar construída sobre skates? Num certo sentido, o filme tenta ser mais surreal do que o livro. É a maneira de Gondry de tentar ser leal à escrita de Boris Vian.

Cores, ritmo, interpretações, tudo enche os olhos no filme, mas falta alguma coisa. Não só os personagens não convencem como a doença da personagem de Audrey Tautou não tem as possibilidades de interpretação metafóricas do livro. The Hollywood Reporter matou a charada ao dizer que Gondry fez um episódio tardio das aventuras de Pwee-Wee ou então refez uma tela de Dali à maneira de Terry Gilliam. Seja como for, A Espuma dos Dias cansa mais, no seu excesso, do que encanta. / L.C.M.