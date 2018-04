Esposa do príncipe Charles emerge da sombra de Diana Teria sido impossível, logo após a morte da princesa Diana, imaginar Camilla Parker Bowles assistindo a uma cerimônia em memória de sua antiga rival. Entretanto, na segunda-feira, quando Camilla inesperadamente anunciou que não vai comparecer esta semana à cerimônia em memória dos dez anos da morte de Diana, apesar de ter sido convidada pelo príncipe Charles e os dois filhos de Diana, a reação na mídia britânica foi de pesar evidente e reconhecimento de sua dignidade. "Acho que ela já tem um lugar garantido no afeto público hoje", disse à Reuters a biógrafa real Penny Junor. "Dez anos se passaram, e acho que as pessoas já superaram algumas coisas. Na época em que Diana morreu, as pessoas achavam Camilla uma mulher horrível que acabou com um casamento." "Nesses anos que se passaram, as pessoas começaram a conhecê-la, coisa que antes não faziam, e a reconhecer que Camilla não é nada disso. Ela é uma senhora realmente simpática, tranquila, modesta, que não se impõe." Muitas coisas mudaram na Grã-Bretanha nos dez anos passados desde a morte trágica de Diana num acidente de carro em Paris, mas seria difícil imaginar uma mudança maior do que a que ocorreu no sentimento público em relação a Camilla. Na época, ela era uma das mulheres mais malfaladas do país, tendo sido apelidada de "a Rottweiler" por Diana, que a culpava pelo fim de seu casamento com o príncipe herdeiro Charles. Mas hoje Camilla já é aceita -- se bem que com relutância, por alguns -- como membro da família real e esposa do futuro rei. Durante a fase de revolta e acusações em meio à dor nacional em torno da morte de Diana, os comentaristas concordavam quase universalmente que Charles jamais poderia se casar com Camilla, mesmo ela tendo sido o grande amor de sua vida. Em pesquisa feita pela televisão na época, dois terços dos entrevistados opinaram que, se Charles se casasse com Camilla, não deveria subir o trono. Ele vinha tendo um caso extraconjugal com ela desde meados dos anos 1980. "Camilla deveria deixar o país", disse uma mulher que levou flores à residência de Diana, após a morte desta. "Sem a amante, nada disto teria acontecido." GARANTINDO A FELICIDADE DE CHARLES A morte de Diana jogou por terra o plano de Charles, que hoje tem 58 anos, e sua equipe de relações públicas, para pouco a pouco integrar Camilla, 60 anos, na vida pública, após seu divórcio de Diana em 1996. Não teria sido fácil. Camilla, que prefere o campo à cidade e frequentemente é vista usando capa de chuva verde e lenço na cabeça, dificilmente poderia ter apresentado uma imagem menos glamourosa e mais diferente de Diana, o rosto mais fotografado do mundo. A reputação de Charles foi gravemente prejudicada em 1993, quando um jornal publicou detalhes de uma conversa íntima gravada secretamente em que ele falou em reencarnar como o absorvente íntimo de Camilla. Mas hoje, dez anos depois, Charles e Camilla já conseguiram consertar muitos dos danos. Em 2005, mais de 30 anos depois do início de seu romance, eles fizeram o que ninguém imaginava ser possível: se casaram. Desde então, muitas das vozes influentes na mídia britânica decidiram que Camilla, cujo título oficial agora é o de Duquesa da Cornualha, já é uma face aceitável da monarquia. A decisão surpresa de Camilla de não comparecer à cerimônia em memória de Diana revela como ela já conquistou um espaço próprio, tanto na família de Charles quanto junto ao público britânico. Em comunicado emitido no domingo, Camilla disse que ficou "comovida" por ter sido convidada ao evento pelos filhos de Charles e Diana, os príncipes William e Harry, mas decidiu não comparecer.