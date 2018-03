Esportivo une Felipe Andreolli e Denilson O programa esportivo que a Band destina ao CQC Felipe Andreolli será uma bola dividida entre ele, o ex-jogador Denilson, comentarista da casa, e a repórter de esportes Paloma Tocci. O plano, segundo contou à colunista o diretor de programação da Band, Diego Guebel, é colocar a atração no ar dentro de três semanas, colada ao jogo da Série B, nas tardes de sábado. Com esse time, é clara a proposta de atingir um público mais jovem que aquele capturado pelas tradicionais mesas redondas. Apesar do curto prazo, Guebel ainda não arrisca um título para o produto. Andreolli, que há tempos reivindicava um esportivo na casa, manterá seu expediente no CQC.