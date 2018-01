Esporte na TV cresceu 53% em sete anos; MMA avançou 100%

No último ano, as seis principais modalidades (futebol, automobilismo, vôlei, tênis, artes marciais/lutas e basquete) representaram 86% das horas dedicadas ao esporte na TV.

O futebol é a modalidade com maior tempo de exposição. Em 2013, somou 34.119 horas, ou 63% de toda transmissão esportiva do ano. E cresceu 73% em relação a 2007, passando de 19.739 horas para 34.119 horas.

Em 2.º lugar, está o automobilismo, com 3.112 horas, seguido pelo vôlei, com 2.736 horas na TV em 2013.

O grande destaque está em outro quesito: Artes Marciais e Lutas, que ocupam a 5.º posição no ranking e cresceram mais de 100%. Saltaram de 981 horas em 2007 para 2.209 horas em 2013. Segundo dados do Sponsorlink do Ibope Repucom, 62% da população declara interesse pela modalidade; 19% tem "muito interesse" (são os super fãs de MMA). Nesse universo, 80% buscam informações esportivas na TV.

O MMA continua em alta entre a plateia feminina, que hoje já representa 47% dos super fãs. Jovens e público do Norte e Nordeste se destacam no interesse pelo gênero.

Bruno Mazzeo participa do capítulo de hoje de Geração Brasil, a novela das 7 da Globo, como ele mesmo. Será o primeiro cliente do famoso guru Brian Benson (Lázaro Ramos), que, durante a consulta, fará várias menções ao trabalho do ator e roteirista.

Cozinha Prática de Rita Lobo volta à grade do canal GNT no dia 4, em nova temporada.

A Globo vai remodelar as propostas do Globo Cidadania, com ecologia, educação, trabalho e inovação, num novo programa: Como Será?, com Sandra Annenberg, estreia dia 9 de agosto, tomando duas horas das manhãs de sábado - das 6h às 9h - com parceria do Canal Futura.

O canal FX comemora o salto da 9ª para a 7ª posição, com crescimento de 27%, no primeiro semestre deste ano, no ranking de TV paga, em relação ao mesmo período de 2013. O estudo vale para o primetime (das 18h à 1h), entre homens e mulheres de 18 a 49 anos.

Cenas do casamento de Clara (Giovanna Antonelli) e Marina (Tainá Müller) vão ao ar a partir de hoje, na novela Em Família. As noivas honram a tradição do vestido branco na cerimônia.

Vida Alves ganha nova sessão de lançamento de seu livro, Televisão Brasileira: O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades, segunda-feira, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis, pelo selo da Pró-TV.