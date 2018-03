Esporte lidera progresso na TV paga em 2011

Renato Modesto fez dueto com Lauro em dois projetos de novelas, ainda na Globo, ambos devidamente registrados na Biblioteca Nacional. Os planos não vingaram lá e agora ganham novas esperanças de produção.

Falando em Record, a adaptação de O Madeireiro em especial de fim de ano na emissora, pela produtora Contém Conteúdo, conta com ICMS da Secretaria de Cultura do Estado do Rio e patrocínio da Petrobrás. Gravando a partir do dia 4.

Astros da série Southland, Ben McKenzie e Regina King chegaram na última segunda-feira a São Paulo para promover a trama, e partem hoje para o Rio, onde ficam a passeio até sábado.

"Tem como vir ao Brasil e não comprar? Fiquei louca nas lojas (da Rua Oscar Freire) e estou levando várias (sandálias) Melissa para a casa", confessou a atriz a Alline Dauroiz, do Estado.

O fim da terceira temporada de Southland vai ao ar aqui no Brasil no dia 13, pelo canal Space. E a quarta temporada da trama policial começa a ser gravada no fim de outubro, nas ruas de Los Angeles.

O SBT levará ao ar, sempre uma semana após a exibição original e em série de episódios de 10 minutos por dia, no Programa do Ratinho, as entrevistas feitas por Jorge Kajuru em Kajuru Pergunta, programa concebido para o canal Esporte Interativo. Começa segunda-feira, com Romário em foco.

O ex-técnico da seleção brasileira Dunga é o alvo do segundo Kajuru Pergunta. Para a terceira edição, o jornalista agenda Diego Maradona.

Fim de novela é isso: após ser convidada a fazer um ensaio nu, Abelha/Bruna Spínola enfim consegue seduzir Cristinano/Paulo Vilhena e é levada por ele ao altar, sob a bênção de Abner/Marcos Pasquim. A cena vai ao ar no dia 8, em Morde&Assopra, Globo.

"Tenho o cabelo acaju, mas pinto os fios de branco para parecer grisalho" Do humorista Marcelo Mansfield no Agora É Tarde, da Band, em resposta a um espectador

Não é à toa que a Fox tem planos de ter seu próprio canal esportivo no Brasil. Nenhum segmento cresceu mais que o de esportes na TV paga em 2011. Até agosto, todo o conteúdo relativo ao tema teve 22% de progresso em audiência com relação ao mesmo período de 2010, segundo levantamento do SporTV ao qual o Estado teve acesso exclusivo. Só os canais SporTV, que está prestes a lançar sua terceira sintonia, ganharam 30% de audiência e saltaram de 81% para 86% na participação em audiência do gênero. O canal matriz atesta, com base nos números do Ibope, que até 18 de setembro esteve 55% e 73% maior do que a do 2.º e 3.º colocados da TV paga, respectivamente.

