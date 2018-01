Esporte Interativo põe País na AppleTV

Cada um por si. O afeto entre Maria Marta e José Alfredo valeu só para a 1ª fase de Império. No capítulo de amanhã, o casal (Lilia Cabral e Alexandre Nero) deixa a empresa e só ela volta para casa. Ele alega compromissos. A novela soma até aqui 32 pontos no Ibope em SP.

Piratas. A indústria de TV paga vem adotando o termo "roubo de sinal" para designar um novo gênero de conexão ilegal de seus pacotes. A nova nomenclatura tenta abranger o crescimento em larga escala da revenda de sinais pirateados ou da venda de decodificadores na Santa Ifigênia, onde tudo é negociado à luz do dia.

Piratas 2. O "roubo de sinal", que reforça a ideia de crime e bota em segundo plano aquela imagem quase glamourosa do coitado que apenas fazia um "gato" do sinal do vizinho, será assunto de debate na ABTA, feira do setor de TV por assinatura, que vai de terça a quinta-feira da próxima semana, no ExpoTransamérica, em São Paulo.

Dança dos anônimos. O site GShow pega carona da nova temporada da Dança dos Famosos, que começa domingo, no Faustão, e abre espaço para quem quiser enviar seus próprios vídeos coreografados para o portal.

Tem mais. Na nova safra da Dança dos Famosos, 11ª edição do título, uma pulseira usada pelos novos dançarinos fará a contagem das calorias consumidas por cada um.

Urna. A TV Gazeta definiu seu calendário de debates eleitorais: no dia 11 de setembro, às 22h, tem encontro entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. O debate entre presidenciáveis ficou para o dia 18.

Urna 2. Diretor de Jornalismo da Gazeta, Dácio Nitrini já definiu com os representantes de cada partido as regras para cada encontro. A mediação ficará com Maria Lydia Flandoli, com a presença dos comentaristas Bob Fernandes, José Nêumanne e Vinicius Torres Freire.

De saída. Por falar em diretor de Jornalismo, Américo Martins está de saída da RedeTV! O contrato vence no fim de agosto e não será renovado.