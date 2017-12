Esporte Interativo em HD será 1º fruto de sociedade com a Turner O lançamento de uma versão em HD do canal Esporte Interativo, obra prevista para o último trimestre de 2013, será o primeiro fruto do investimento da Turner na sintonia. Anteontem, o grupo norte-americano informou que adquiriu 20% do canal, com um aporte de R$ 80 milhões. A estreia de um Esporte Interativo em alta definição já vinha sendo planejada há seis meses, antes mesmo que a negociação com a Turner ganhasse fôlego. Agora, virou prioridade de planejamento e, melhor que isso: o projeto conta com dinheiro em caixa para se consumar.