Esporte Interativo cria canal pago só de conteúdo nordestino

"Quando você olha um mercado que é maior que a Argentina e tem o PIB maior que o do Chile, isso faz a gente ter convicção na força do esporte da região", diz à coluna o presidente do canal, Edgar Diniz. A meta é investir R$ 100 milhões no futebol nordestino em um prazo de seis anos.

Com 10% de penetração, a fatia de TV paga no Nordeste fica bem abaixo da média nacional, que vai beirando os 30%. Em compensação, o potencial de crescimento é maior.

"É o primeiro canal de esportes regional e as operadoras têm interesse nesse filão para atrair novos assinantes", argumenta Diniz. Sócia da marca Esporte Interativo há dois meses, a Turner, segundo ele, teve grande participação na logística que permitirá o lançamento do novo canal.

O Esporte Interativo que existe hoje alcança um potencial de 100 milhões de pessoas, via parabólicas, canais abertos e operadoras de TV paga.

50 horas de programação em torno do Papa Francisco renderam à Globo News a semana de maior audiência do ano, de 22 a 28/07. A chegada a Copacabana levou o canal à liderança na TV paga.

Mauro Beting encontra Neto diante das câmeras hoje, na BandSports, pela primeira vez após ter tido seu emprego na Rádio Bandeirantes recuperado pelo ex-jogador. Ao ouvir que a Band teve de optar entre Beting e ele para cortar gastos, Neto prometeu se demitir, caso o colega não ficasse na emissora.

Daí a estreia do Baita Amigos, mesa redonda pilotada por Neto e claramente inspirada no Bem Amigos, de Galvão Bueno, receber Mauro Beting como convidado, hoje. Tite, técnico do Corinthians, também comparece. Na BandSports, 20h30.

Um octógono para as batalhas, em substituição ao ringue da 1ª temporada, fará parte do cenário do 2º The Voice Brasil, que estreia em outubro, na Globo. Com o mesmo time de jurados, o programa ganhará uma fase surpresa e ocupará as noites de quinta-feira, após Amor à Vida.