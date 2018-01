Esporte Interativo começa a usar dados do Facebook em dezembro Começa a valer em dezembro o uso da base de dados do Facebook na tela do Esporte Interativo, único canal brasileiro entre os dez selecionados por Mark Zuckerberg no mundo para terem acesso a informações sobre TV em sua rede social. Isso significa que o usuário do Facebook poderá ver seu comentário na tela do canal e ter sua opinião computada em enquetes e estudos em torno do assunto em foco na emissora.