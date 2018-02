Espólios de J.R.R. Tolkien processam Warner Bros por infração de direitos autorais A entidade Tolkien Estate, que gere os espólios do autor de "O Senhor dos Anéis" J.R.R. Tolkien, e a editora HarperCollins entraram com um processo de 80 milhões de dólares contra os estúdios da Warner Bros por causa do licenciamento de personagens e tramas em jogos e apostas online baseados nos filmes.