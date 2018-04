Espólio de Jackson processa vendedor de lembranças

O site, diz o processo, "faz absolutamente de tudo ao seu alcance para sugerir aos seus visitantes que é o polo de todas as coisas (relativas a) Michael Jackson, e que tem o aval e é apoiado pelo espólio, quando na verdade não é nem uma coisa nem outra."

O site vende, por exemplo, um livro "oficial", por 39,99 dólares, com centenas de fotos do arquivo da família Jackson, e aparentemente com autorização de Katherine Jackson. A matriarca de 80 anos aparece com destaque nas fotos promocionais.

A ação acusa Howard Mann e outros de violação de direitos autorais e apropriação de imagem, entre outras infrações, e pleiteia indenizações compensatórias e punitivas, além dos lucros dos réus.

Mann não foi imediatamente localizado para comentar, mas ele disse em novembro ao site TMZ.com que não estava "nem remotamente" preocupado com a possibilidade de sofrer um processo. Ele afirmou na época que estava ajudando Katherine Jackson a ganhar algum dinheiro enquanto o espólio se preocupava em pagar as dívidas do falecido cantor.

O espólio evitou comentar o fato de a mãe de Jackson não ter sido citada como ré no processo.

(Reportagem de Dean Goodman)