Espólio de Jackson e seguradora fecham acordo na Justiça sobre apólice no valor de US$ 17,5 mi

O espólio de Michael Jackson e a seguradora da temporada de shows This Is It, para a qual o cantor se preparava na época da sua morte, fecharam um acordo judicial sobre uma apólice no valor de 17,5 milhões de dólares, segundo um advogado familiarizado com o caso.

Após três anos de litígio, o caso entre o espólio de Jackson e a seguradora Lloyd's of London deveria ir a julgamento no mês que vem.

"O espólio e a Lloyd's of London estão felizes que o assunto tenha sido resolvido", disse em nota Howard Weitzman, advogado do espólio. Os termos não foram revelados.

A seguradora havia pedido anteriormente a um tribunal de Los Angeles que anulasse a apólice, alegando que a empresa não havia sido informada que Jackson fazia uso de medicamentos fortes.

O "Rei do Pop" morreu em 2009, em Los Angeles, vítima de uma overdose do anestésico propofol. Na ocasião, ele ensaiava para a temporada de shows que faria em Londres, e com a qual pretendia relançar a carreira.