ESPN terá QG no Rio durante Copa de 2014

Cláudia Jimenez é outro nome do elenco original do Sai de Baixo que não estará presente nesse pequeno revival. Luís Gustavo, Aracy Balabanian, Miguel Falabella, Maria Orth e Márcia Cabrita entrarão em cena, sob direção de Dennis Carvalho. Vai ao ar ainda na próxima semana.

Lua Blanco, estrela de Rebelde, volta à tela em Pecado Mortal, primeira novela de Carlos Lombardi na Record, em fase de produção. Agora ela será Silvia, toda ciosa de sua virgindade, em pleno cenário de liberdade sexual em voga nos anos 70, contexto da história.

Marcelo Adnet protagoniza a nova campanha da Itaipava, criação da Y&R, que agora aposta em Juliana Alves como a bonitona em foco - papel que já foi de Giselle Itié e Débora Nascimento para a mesma marca. Estreia hoje, com ênfase no mercado carioca.

Os 70 anos da Fundação Cásper Líbero, efeméride que se consumará só em 2014, merecerá outros tributos além da série de vinhetas que estreia hoje, na TV Gazeta. Exposições de imagens e depoimentos de célebres alunos da faculdade de comunicação - como Carlos Nascimento e Gugu Liberato - estão nos planos de futuros eventos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amor à Vida mal estreou e a Globo já começa a pensar na próxima produção do horário. A escala indica Manoel Carlos como autor da vez. Conhecido pelo prazer de escrever capítulos quase de véspera, o autor já sabe que terá de entrar em ritmo mais industrial, a fim de atender às demandas da casa.

No embalo do Dia dos Namorados, Fernanda de Freitas e Daniel de Oliveira voltam ao Fantástico para a 3ª temporada da série A História do Amor, obra de Guel Arraes e Jorge Furtado. Estreia domingo, em 4 episódios, com boa dose de humor sobre o tema.

Atenta a uma audiência que se mostrou crescente nos Estados Unidos na última Copa, a matriz da ESPN começa a enviar profissionais americanos ao país da Copa 2014. O canal não transmitirá a Copa das Confederações, mas, para o ano que vem, já reservou seu espaço no Clube dos Marimbás, com vista plena para a praia de Copacabana, como QG para a transmissão do mundial. A equipe enviada dos EUA ao Brasil soma cerca de 100 profissionais, e cada uma das 12 cidades sede dos jogos contará com um time do canal. A cobertura mundial terá ainda reforços vindos da ESPN da Argentina e do México, tendo à frente o staff da ESPN no Brasil.

Amar é...