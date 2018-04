'Espíritos 2' faz terror com história de irmãs siamesas

Depois da boa repercussão internacional de Espíritos - A Morte está ao seu Lado (2004), não era de se estranhar que os cineastas tailandeses Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom conseguissem dar sequência a uma nova franquia de filmes de terror. Sem compromisso de fazer uma sequência literal daquela história, eles realizaram Espíritos 2 - Você Nunca está Sozinho, com liberdade para mudar o enredo, mantendo apenas as presenças fantasmagóricas como fio condutor da história. Enquanto o primeiro filme tinha como destaque a aparição de espíritos em fotografias, Espíritos 2 concentra sua atenção em irmãs siamesas. O espectador é apresentado à jovem Pim, que mora feliz com seu marido na Coréia do Sul, mas precisa visitar sua mãe que é internada em um hospital por razões misteriosas. A visita provoca a volta de uma série de lembranças de sua infância, revelando que sua irmã morreu na mesa de cirurgia, enquanto os médicos tentavam separá-las. Nesse ponto, descobre-se que a irmã sobrevivente foi de alguma forma amaldiçoada. Pim passa a ter visões cada vez mais aterrorizantes da irmã morta. Uma sombra parece acompanhá-la, e as aparições tornam-se frequentes, fazendo com que seu marido, Wee, recorra a médicos para acalmá-la. No decorrer da história, o comportamento de Pim ganha novos elementos, anunciando segredos familiares e uma reviravolta final. Como ocorreu em sua primeira produção, Pisanthanakun e Wongpoom mantiveram-se fiéis aos mesmos conceitos e temas de filmes como O Chamado, Visões e O Grito, procurando dar ênfase aos sustos. (Por Rodrigo Zavala, do Cineweb)