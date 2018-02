Espírito é o que enfatiza a Unidade, a Vida Única que permeia o infinito Universo; deixar esta ideia de lado é o erro fatal de nossa humanidade. Espírito é o morador interno no corpo de todos, o invulnerável, o promotor de toda proteção, o promulgador das leis que determinam deveres e ofícios. Por isso, quem adota o firme propósito de ser o espírito, o morador interno, o pensador dos próprios pensamentos, demonstra sua resolução de forma prática, protegendo todos os seres e promovendo assistência mútua. Espírito é o que apesar de descrever suas maravilhas ninguém pode compreender, porque é o que nos compreende e protege, colocando em nossos caminhos tarefas aparentemente insuperáveis, mas que resultam em feitos notáveis.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Certamente, sua alma tem algo para dizer agora, mas o momento não é dos melhores, um clima de agressividade circula à solta através da alma de nossa humanidade. Por isso, escolha a dedo as palavras que vai usar.

TOURO 21-4 a 20-5

As melhores coisas são conquistadas como resultado de lutas de grande impacto, de modo que sua alma possa provar no campo de batalha que é merecedora de mais responsabilidades. Tempere seu caráter, tudo depende disso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Certo grau de conflito será necessário para que todas as pessoas revejam suas atitudes. Porém, não é garantido que isso aconteça, pois normalmente as pessoas se agarram aos seus conceitos e preconceitos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ainda que haja atraso, incerteza e uma série de distorções que atrapalham o seu caminho, nada disso deve tornar-se motivo de preocupação. As coisas seguem o curso que lhes é inerente e nada conseguirá detê-las.

LEÃO 22-7 a 22-8

A tentação de viver

sua própria vida é enorme. Porém, como você poderia desvincular sua vida daqueles que fazem parte do seu círculo familiar? Não poderia! Ou talvez poderia só com raciocínios muito distorcidos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

No momento em que a sua alma ingressa numa rede de vínculos familiares, você deixa de ter sua vida particular, pois, tudo que fizer ou deixar de fazer afetaria, negativa ou positivamente, as pessoas da família.

LIBRA 23-9 a 22-10

No fragor da batalha espiritual as pessoas que supostamente deveriam apoiar você não são as que incentivam nem facilitam, pelo contrário. A razão disso é misteriosa, mas é melhor nem se deter para pensar nela.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O tempo não se pode perder nem ganhar, porque não é uma coisa, é uma experiência mental. Por isso, se você se preocupa porque eventualmente algum tempo parece ter se perdido, mude a opinião e isso mudará tudo também.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

No mundo humano, nada vem do nada, as coisas surgem quando sua mente as vê e elabora raciocínios sobre isso. Por isso a realidade muda constantemente, com a mesma velocidade com que mudam os pensamentos na mente.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você não precisa entender tudo antes de agir, às vezes é mais importante cumprir sua parte nos acontecimentos para só depois dedicar-se a desvendar as verdadeiras razões que provocaram as mudanças de rumo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ainda não chegou a hora de descansar. Quando parecia que as coisas se estabilizariam, lá vem nova onda de transformação. Faça o possível para evitar a dispersão, muito tentadora, mas pouco útil para o momento atual.

PEIXES 20-2 a 20-3

O grau de impossibilidade é medido pela falta de firmeza no propósito. A natureza da batalha espiritual está dada justamente porque quando tudo parecer contrário à vitória, será essa mesma que acontecerá.