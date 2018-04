Você que lê estas linhas e acompanha esta coluna é capaz de reconhecer os impulsos e vocações que motivam a busca espiritual. Esses impulsos podem ser traduzidos, sem dúvida, como fazendo parte de uma estrutura ordenada que tenha por objetivo não apenas o conhecimento da Vida em geral como também que você adquira perícia em seu campo de atuação, sem importar qual seja esse. Progresso espiritual não é algo que seja contrário ao progresso material, esta é uma das falsidades que devemos superar quanto antes, porque é fato consumado que o casamento de espírito e matéria seja indissolúvel. Progresso material sem conhecimento espiritual torna as pessoas estúpidas e o contrário provoca inferioridade inútil. Espírito e matéria andam de mãos dadas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Compartilhe suas virtudes e não tenha pudor pelos erros que eventualmente você cometer. As pessoas adoram agarrar-se aos erros dos outros para criticar e insultar, mas isso fala mais delas do que das pessoas que erram.

TOURO 21-4 a 20-5

Sempre haverá aí por perto uma alma ressentida achando que merece tomar alguma satisfação de você, cheia de sentimentos vingativos. O que fazer? Atrelar sua mente a elas? Nada dis-so! Olhe além, sempre além.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Muitas atitudes que são consideradas normais, porque todo mundo as toma, deveriam ser banidas da dinâmica da civilização, pois não contribuem para harmonia que as mesmas pessoas que as praticam buscam para si mesmas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Melhor deixar o vício das queixas de lado e começar a fazer o possível para que a maior parte do tempo seja alegre e leve. Usar a mente para enxergar apenas o que funciona mal não é um uso sábio desse importante instrumento.

LEÃO 22-7 a 22-8

Durante este ano que acabou de começar, exercite sua mente para não se apegar ao sentimento de vitória nem tampouco à derrota, mas apenas à aventura de fazer o necessário, em nome de de-sejos ou aspirações espirituais.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Acelere a mudança de padrões e ideologias que você usou normalmente para julgar a realidade, porque essa que você chama de realidade se transformou vertiginosamente. Melhor mudar com ela para não ficar para trás.

LIBRA 23-9 a 22-10

Há pessoas que só sabem dar ordens e acham que assim elas ajudam. Na ver-dade, quando as pessoas dão ordens e não demonstram com seu exemplo que sabem fazer o que comandam, elas atrapalham a vida de todo mundo com isso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Antecipar-se mentalmente aos erros que certas pessoas cometeriam é tornar-se responsável por adverti-las ou corrigir esses erros depois de cometidos. Essa antecipação é virtuosa, cuide para não transformá-la em vício.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Descubra a delícia que é aventurar-se apesar de sentir tremenda insegurança a respeito do caminho escolhido. Além do frêmito causado pelo temor há outro que é superior a esse, o furor do sentimento de aventura.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

É impossível retornar ao passado e isso nem sequer deveria ser considerado desejável pela sua alma. Em determinados momentos será justo ter saudade, mas não a ponto de deixar de ver o futuro com bons olhos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Os momentos inspirados representam o contato que sua alma individual faz com a alma coletiva, a fonte de onde emana todo conhecimento e todas as graças que com tanta ansiedade nossa humanidade procura.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo que você tiver para falar, diga-o com graça e usando palavras cordiais, pois somente assim as pessoas se disporão a ouvir e, talvez, atender aos seus pedidos. De outra forma, você só encon-trará resistência e problemas.