Espetáculo 'O Rei e Eu' abre inscrições para orquestra O espetáculo "O Rei e Eu" abriu processo seletivo para músicos interessados em integrar a orquestra do musical. O sucesso na Broadway e no cinema terá no elenco 60 artistas em cena, com música de Richard Rodgers e letras de Oscar Hammerstein II. Com direção de Jorge Takla, a estreia está prevista para fevereiro de 2010, no Teatro Alfa, em São Paulo. Serão feitas audições para violino, viola, cello, contrabaixo, clarineta "clarone", flauta, teclado, fagote, trompa, trompete, trombone e percussão. Os currículos devem ser enviados até 12 de novembro para orquestra@oreieeu.com.br. Mais informações pelo tel. (011) 3437-5300. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.